«الزراعة»: سنتان بدلاً من 5 للتنازل عن قسائم الإنتاج الحيواني في كبد والوفرة والجهراء

صورة زنكوغرافية عن القرار موسى أبوطفرة أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمدير العام جاسم البدر قرارا اداريا بتعديل شرط التنازل عن قسائم الانتاج الحيواني في مناطق كبد والوفرة والجهراء ليصبح سنتين بدلا من خمس سنوات حيث نص القرار الذي يهم شريحة كبيرة من مربي الثروة الحيوانية على أنه «يعدل الشرط الخاص بمدة التنازل عن قسائم الانتاج الحيواني بمناطق كبد والوفرة والجهراء الوارد باللائحة بالقرار 911/ 2010 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية بما يسمح بالتنازل عن هذه القسائم بمرور سنتين من التعاقد بدلا من خمس سنوات».