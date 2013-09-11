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أبو عيطة: التحويلات السياحية لإسرائيل وتركيا وراء إحداث عنف فى مصر

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أبو عيطة: التحويلات السياحية لإسرائيل وتركيا وراء إحداث عنف فى مصر أبو عيطة: التحويلات السياحية لإسرائيل وتركيا وراء إحداث عنف فى مصر

أشاد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بمبادرة "أم الدنيا" التى أطلقها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لتنشيط السياحة، خلال كلمته بمقر الحزب لمناقشة المبادرة بوجود وزراء الطيران والشباب وعدد من قيادات الحزب، مضيفاً "تجربة الحزب هى محاولة لبناء وعلى كل الأحزاب أن تتبنى نفس دور الحزب".

وأكد وزير القوى العاملة والهجرة، أن أحد أسباب تأخر الحد الأقصى والأدنى للأجور هو حالة التراجع التى يعيشها أصحاب العمل فى السياحة والقائمين عليها.

وأضاف "أبو عيطة"، أننا نملك موقعاً جغرافياً متميزاً وآثاراً غير موجودة بالعالم وشعباً مضيافاً، وأضاف ساخراً، "غير الأشكال اللى شوفناها وخوفت الناس مننا"، مشيراً إلى أننا نعيش أعلى مرحلة من مراحل التضامن العربى وآن الأوان للمشاركة فى بناء الوطن.

وأوضح الوزير أن المستفيد من إحداث العنف والإرهاب فى الشارع المصرى هى التحويلات السياحية للكيان الصهيونى وتركيا، وطالب الدول أن تقيم المؤتمرات الدولية فى القاهرة ليأخذوا صورة حقيقية عن مصر وشعبها.

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مصر 365

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