إسكو ورونالدو لم يشاركا في مران بيل الأول مع ريال مدريد

مدريد، (إفي): خاض الويلزي جاريث بيل مرانه الاول في صفوف ريال مدريد الإسباني بمدينة بالدبيباس الرياضية، في ليلة عاد فيها جميع الدوليين لكن مع تدرب كل من إسكو ألاركون وكريستيانو رونالدو على هامش المجموعة للإصابة.

وبرز بيل في مدينة بالدبيباس الرياضية أثناء المران استعدادا للقاء فياريال في الليجا السبت القادم.

وعقب خوضه مباراة رسمية الثلاثاء الماضي مع منتخب ويلز، توجه بيل على متن طائرة خاصة صباح اليوم إلى مدريد حيث تعرف على زملائه الجدد والجهاز الفني للريال.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة قدم، متفوقا على كريستيانو رونالدو، الذي انضم للميريجي مقابل 94 مليون يورو.

واستعاد المدرب كارلو انشيلوتي لاعبيه الدوليين من امثال ايكر كاسياس وداني كارباخال وناتشو فرناندث وخيسي وكريم بنزيمه وألبارو موراتا وخوسيه رودريجث والكرواتي لوكا مودريتش.