أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسكو ورونالدو لم يشاركا في مران بيل الأول مع ريال مدريد

Google+ Print
إسكو ورونالدو لم يشاركا في مران بيل الأول مع ريال مدريد إسكو ورونالدو لم يشاركا في مران بيل الأول مع ريال مدريد

مدريد، (إفي): خاض الويلزي جاريث بيل مرانه الاول في صفوف ريال مدريد الإسباني بمدينة بالدبيباس الرياضية، في ليلة عاد فيها جميع الدوليين لكن مع تدرب كل من إسكو ألاركون وكريستيانو رونالدو على هامش المجموعة للإصابة.

وبرز بيل في مدينة بالدبيباس الرياضية أثناء المران استعدادا للقاء فياريال في الليجا السبت القادم.

وعقب خوضه مباراة رسمية الثلاثاء الماضي مع منتخب ويلز، توجه بيل على متن طائرة خاصة صباح اليوم إلى مدريد حيث تعرف على زملائه الجدد والجهاز الفني للريال.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة قدم، متفوقا على كريستيانو رونالدو، الذي انضم للميريجي مقابل 94 مليون يورو.

واستعاد المدرب كارلو انشيلوتي لاعبيه الدوليين من امثال ايكر كاسياس وداني كارباخال وناتشو فرناندث وخيسي وكريم بنزيمه وألبارو موراتا وخوسيه رودريجث والكرواتي لوكا مودريتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع