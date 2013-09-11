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قميص صلاح ينافس قائد بازل على الأكثر مبيعا

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قميص صلاح ينافس قائد بازل على الأكثر مبيعا قميص صلاح ينافس قائد بازل على الأكثر مبيعا

يتهافت عشاق بازل السويسري على شراء قمصان نجوم الفريق وعلى رأسهم قائد الفريق ماركو شتريلير وينافسه بقوة محمد صلاح الجناح المصري.

وتعاقد بازل مع شركة Adidas للملابس لتصميم وتوريد قميص النادي للموسم الرياضي 2013/2014 والذي جاء نصفه الأيسر أحمر، ونصفه الأيمن أزرق.

وذكرت صحيفة (فوسبول 24) الألمانية أن مبيعات القميص الذي يباع للجمهور بسعر خمسة يورو يحتل صدارتها ماركو شتريلير وينافسه بقوة محمد صلاح وجيوفاني سيو ثم فالنتين شتوكير.

وأشارت الصحيفة إلى أن عداد المبيعات قد يرتفع في صالح أحد الرباعي على الأخر في أي وقت، ومتاح بجميع المقاسات.

وكان صلاح قد تصدر صورة تقديم قميص بازل للموسم الرياضي.

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