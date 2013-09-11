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سيف اليزل: أتوقع تفجيرات أخرى في سيناء والقاهرة الفترة القادمة

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سيف اليزل: أتوقع تفجيرات أخرى في سيناء والقاهرة الفترة القادمة سيف اليزل: أتوقع تفجيرات أخرى في سيناء والقاهرة الفترة القادمة

قال اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية، تعليقًا على الانفجار الانتحارى الذي استهدف مبنى المخابرات الحربية في شمال سيناء، إن العملية نفذها انتحارى بواسطة سيارة مفخخة تسببت في هدم ثلاثة منازل، وكانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات تتراوح بين 250 و 500 كيلوجرام.

وأضاف “سيف اليزل” خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة “الحياة”، مساء اليوم الأربعاء: التفجيرات كان هدفها استهداف المخابرات لأنها مصدر المعلومات للقوات المسلحة.

وتابع قائلا: أتوقع تفجيرات أخرى من الجماعات الجهادية في القاهرة وسيناء لحين الانتهاء من تطهير الإرهابيين بشكل كامل في سيناء، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان الأسماء المتورطين في العمليات “الإرهابية” في سيناء قريبًا وسيقدمون للمحاكمة.

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