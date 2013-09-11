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جابر نصار يستبعد "أبو ستيت" من رئاسة لجنة الإسكان بجامعة القاهرة

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جابر نصار يستبعد "أبو ستيت" من رئاسة لجنة الإسكان بجامعة القاهرة جابر نصار يستبعد "أبو ستيت" من رئاسة لجنة الإسكان بجامعة القاهرة

قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، استبعاد الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، من رئاسة لجنة الإسكان، والتى تشرف على مشروع الإسكان الخاص بالجامعة بمدينة 6 أكتوبر.

وحمل قرار رئيس الجامعة رقم 796 لسنة 2013، وتضمن إسناد رئاسة اللجنة إلى الدكتور جمال عبد الناصر مدبولى، نائب رئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضمت اللجنة كل من الدكتور أحمد يسرى، عميد كلية التخطيط العمرانى، والدكتور شريف مراد، عميد كلية الهندسة، والدكتور سعيد ضو، عميد كلية التجارة، والدكتور وائل الدجوى، الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة (والمشرف على لجنة الانتخابات التى عقدت مؤخرا بجامعة القاهرة وفاز برئاستها رئيس الجامعة الحالى).

كما تضمنت اللجنة الدكتور طارق عبد اللطيف، أستاذ العمارة بكلية الهندسة، والدكتور عبد الهادى حمزة، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والمستشار القانونى للجامعة، ويسرى محمد، أمين الجامعة المساعد.

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