إلياسو وصلاح يساهمان في نقطة العروبة من الأهلي

ساهم تألق إلياسو إيساكيا المدافع المالي، وإبراهيم صلاح نجم خط الوسط في الحفاظ على تعادل إيجابي للعروبة أمام مضيفه أهلي جدة في صدام الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

افتتح تيسير الجاسم التسجيل للأهلي في الدقيقة الثالثة، وتعادل تشارلز إدوا نجا المهاجم الكاميروني للعروبة في الدقيقة العاشرة.

وبدأ إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق المباراة أساسيا وحصل على إنذار في الدقيقة 38، وساهم في اتزان خط وسط العروبة.

بينما تألق إلياسو المعار من سموحة في خط الدفاع بجانب حارس المرمى رافع الرويلي والذي حرم الأهلي من أكثر من فرصة.

النتيجة ترفع رصيد العروبة للنقطة الرابعة بالمركز الخامس، ويحتل الأهلي المرتبة الثانية برصيد خمس نقاط، وذلك في أولى مباريات الجولة الثالثة.

وصعد العروبة للممتاز لأول مرة في تاريخه وقام بتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد.

ويلتقي العروبة مع الفيصلي في الجولة الرابعة يوم 21 سبتمبر الجاري، فيما يواجه فريق النهضة خارج ملعبه يوم 23 من الشهر نفسه.