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انتحال صفة ضابط جيش قد تطيح بعضو إدارة الإسماعيلي من منصبه

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انتحال صفة ضابط جيش قد تطيح بعضو إدارة الإسماعيلي من منصبه انتحال صفة ضابط جيش قد تطيح بعضو إدارة الإسماعيلي من منصبه

ينتظر الإسماعيلي القرار النهائي للجهة الإدارية بشأن عضو مجلس الإدارة حمد عيد بعدما حكم عليه عسكريا بتهمة حيازة بطاقة عسكرية.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد أصدرت حكما بالحبس ثلاثة أشهر على حمد عيد عضو المجلس بعد القبض عليه في إحدى الكمائن وهو يحمل بطاقة (كارنيه) ينتحل به صفة عميد بالقوات المسلحة.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "لم نتلق حتى الآن أي قرار من الجهة الإدارية بشأن حمد عيد عضو المجلس".

وتابع "فور وصول قرار رسمي بالعقوبة سنتخذ الإجراءات اللازمة التي تنص عليها اللوائح".

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