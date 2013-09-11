عفروتو وتاحا يقتربان من الانضمام رسميا لخامس الدوري الروماني

اجتاز الثنائي المصري مصطفى "عفروتو" ومحمود عبد الفتاح "تاحا" الاختبارات الفنية في نادي بولي تيميشوارا الذي حتل المرتبة الخامسة في الدوري الروماني هذا الموسم.

وحضر اللاعبان إلى رومانيا أمس الثلاثاء وخاضا التدريبات الفنية مع باقي الفريق الروماني، قبل خضوعهما للاختبار الطبي صباح الأربعاء بحسب ما أكده محمود حسام وكيل شركة إيه إم سبورت الإيطالية التي قامت بتسويق لاعبا الأهلي السابقين.

وقال وكيل اللاعبين لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "اجتاز اللاعبين الاختبارات الطبية بنجاح، واقتربا من التوقيع الرسمي والوصول لاتفاق نهائي مع بولي تيميشوارا".

ونال الثنائي ترحيبا من جمهور الفريق الروماني خلال التدريبات الفنية التي خضعا لها.

وأضاف محمود حسام "المدير الفني أعرب عن سعادته بإمكانيات اللاعبين وطلب منهما التركيز في الفترة المقبلة من أجل المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية".

ويجيد عفروتو في خط الوسط والجناح الأيمن، بينما يلعب تاحا في قلب الدفاع والثنائي يمتاز بالقدم اليسرى.

وتقرر أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بالنسبة لعفروتو وتاحا مع بولي الروماني، على أن يجدد وفقا لرغبة الطرفين وشركة التسويق.

ولعب عفروتو في الأهلي قبل الانضمام للاتحاد السكندري ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في قرباج أقدام الأزربيجاني ثم عاد لمصر للمقاصة قبل أن ينتهي عقده.

بينما تاحا لعب للأهلي وانضم إلى وادي دجلة الذي قرر تسريح اللاعبين مجانا.