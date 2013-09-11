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الزمالك يواجه الزوراء العراقي وديا

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الزمالك يواجه الزوراء العراقي وديا الزمالك يواجه الزوراء العراقي وديا

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على خوض فريق كرة القدم مباراة ودية نهاية سبتمبر الجاري أمام الزوراء العراقي.

وتلقى الزمالك دعوة من الاتحاد العراقي لكرة القدم قبل أن يوافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد بمقر النادي في ميت عقبة يوم الأربعاء.

وتنعدم الرؤوية بالنسبة لموقف مسابقة الدوري الممتاز المصري هذا الموسم بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 15 سبتمبر بينما يواجه ليوبار يوم 22 سبتمبر وذلك ضمن ختام مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة تأهل الزمالك في الفترة من 4:6 أكتوبر المقبل.

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