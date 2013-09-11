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رئيس وزراء ليبيا يدين الاعتداء على مقر وزارة الخارجية في بنغازي

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رئيس وزراء ليبيا يدين الاعتداء على مقر وزارة الخارجية في بنغازي رئيس وزراء ليبيا يدين الاعتداء على مقر وزارة الخارجية في بنغازي

كتب : أ ش أ الأربعاء 11-09-2013 21:23

أدان رئيس الموقتة الليبية علي زيدان، الاعتداء الذي تعرض له المقر الفرعي لوزارة الخارجية في بنغازي صباح اليوم، مؤكدا أن ما يحدث في بنغازي هو تحدٍ لشعب كامل أراد الحرية وأراد أن يحقق الديمقراطية ودولة القانون. وقال زيدان في مؤتمر صحفي إن الاعتداء الذي تعرض له المقر الفرعي لوزارة الخارجية في بنغازي في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في إحداث أضرار في المبنى والمباني المجاورة له من بينها فرع مصرف ليبيا المركزي وجهاز المراسم العامة.

وأوضح زيدان، أن ما يحدث في بنغازي منبع الحراك السياسي ومنطلق ثورة 17 فبراير هو رسالة مفادها استهداف لثورة فبراير ولرموزها، وأن استهداف ضباط الشرطة والجيش أيضا هو رسالة واضحة من قبل العناصر الإجرامية الذين لا يريدون قيام الدولة لكي تبقى ليبيا ساحة للاقتتال والتفجير مؤكدا أن هذه المسألة ليست مسألة صراع بين الحكومة وبين فرقاء سياسيين، أو سوء أداء من الحكومة ولكنها تحدٍ لشعب كامل أراد الحرية وأراد ان يحقق الديمقراطية ودولة القانون.

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