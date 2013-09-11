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رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة الجديدة تضم العديد من الخبرات الكافية

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رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة الجديدة تضم العديد من الخبرات الكافية رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة الجديدة تضم العديد من الخبرات الكافية

كتب : أ ش أ منذ 28 دقيقة

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، أن الجديدة ستجعل المشاريع المدرجة في برنامج التطوير الذي وضعه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أكثر قوة.

جاء ذلك في تصريح لسلال أدلى به اليوم على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الدولي الثالث عشر لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية والمؤسسات المماثلة.

ووصف عبدالمالك سلال، الحكومة الجديدة بأنها متجانسة، وقال إن المشاريع ستستمر في ظل هذه الحكومة؛ حيث سيؤدي كل عضو فيها مسؤوليته لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وهذه هي أهم أهداف الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن العديد من الوزراء يمتلكون الخبرة الكافية كل في مجاله، مؤكدًا أن الأولوية لمجالي الزراعة والتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنها المرة التي يتم فيها تعيين وزير مسؤول عن إصلاح الخدمة العامة، ما يدل على أن الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها لكي تصبح الخدمة العامة المتاحة للمواطن أصبحت الآن واضحة.

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