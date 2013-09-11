موظف يرمي المخدرات من شقته فتسقط على ضابط المكافحة

داهمت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، إحدى الشقق في منطقة المارينا بدبي، وذلك عقب تلقيها معلومات عن حيازة "س.ع" موظف عربي للمخدرات بقصد التعاطي، لكن الموظف ألقى بالمخدرات فوراً لمعرفته بقدوم عناصر المداهمة لتسقط على ضابط مرافق لحملة المداهمة.

وحول تفاصيل الواقعة التي نشرها موقع 24، قال الضابط الذي التقط المخدرات في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إن مكافحة المخدرات تلقت معلومات عن تعاطي المتهم، فانتقل برفقة فرقة شرطية إلى شقته بعد أن تم تكليفه بذلك.

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> وبين أنه أثناء وجوده خارج البناية لحراسة المكان، شاهد المتهم يقوم برمي مواد مخدرة من الشقة، فقام بالتقاطها وصعد إلى الشقة حيث واجه المتهم بالمضبوطات، فأقر بأنها عائدة له، وأنه حاول التخلص منها عند المداهمة.

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> واتهمت النيابة العامة الموظف، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بحيازة بذور القنب ومادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي، إضافة إلى تهمة تعاطي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

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> وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالسجن وفقاً لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.