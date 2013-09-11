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كلباء تعيش الظلام بعد انقطاع كلي للكهرباء

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كلباء تعيش الظلام بعد انقطاع كلي للكهرباء كلباء تعيش الظلام بعد انقطاع كلي للكهرباء

تعرضت مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة مساء اليوم الاربعاء إلى انقطاع كلي للكهرباء عن المدينة، حيث يعيش اهالي المدينة والمناطق التابعة لها عتمة تامة في المساكن والشوارع والمحلات التجارية منذ الساعة الخامسة بعد عصر اليوم وحتى الآن.

وقال الأهالي : " إننا لم نشهد انقطاعا كليا للكهرباء عن المدينة قط حيث يعد الحادث الاول من نوعه "، مشيرين إلى عدم تعرض المدينة خلال فصل الصيف الماضي إلى انقطاع في الكهرباء رغم ضغط الاستخدام وكثافة الاستهلاك اليومي.

وأعربوا عن تخوفهم من السبب الذي جعل سكان المدينة بأكملها تعيش في أجواء من الظلام الدامس منذ الساعة الخامسة بعد عصر اليوم وحتى الآن  دون معرفة الاسباب الفنية للحادث.

ولجأ أهالي مدينة كلباء إلى إمارة الفجيرة المجاورة لهم فيما فضل البعض التجول مع عوائلهم في مركباتهم الخاصة لاتقاء حرارة الجو ، وانتظارا لعودة التيار الكهربائي للمدينة.

واستنكر أهالي المنطقة اسباب الحادث الذي يعد الاول من نوعه في المنطقة حيث كانت في السابق تتعرض لانقطاع جزئي ولفترات زمنية أقل يتم خلالها معالجة الخلل ، وتناقل البعض اسبابا عن بطء الحزمة الكهربائية التي تصل المدينة.

فيما رجح البعض تعرض المولد الرئيسي في المدينة لحادث فني كبير.
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