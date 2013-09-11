إبراهيموفيتش: جماهير ريال مدريد هتفت ضد زين الدين زيدان

لندن، (إفي): طالب السويدي زالاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ"التحلي بالصبر" مع الويلزي جاريث بيل المنتقل حديثا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأشار إبراهيموفيتش، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أنه "عندما كان (النجم الفرنسي المعتزل) زين الدين زيدان يلعب في ريال مدريد، أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضده".

وتابع "وقد كان (زيدان) واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ".

وانتقل بيل إلى ريال مدريد الإسباني قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة قدم، متفوقا على كريستيانو رونالدو، الذي انضم للميريجي مقابل 94 مليون يورو.

وقال إبرا "لا يساوي أي لاعب هذا المبلغ".