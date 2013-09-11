أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيموفيتش: جماهير ريال مدريد هتفت ضد زين الدين زيدان

Google+ Print
إبراهيموفيتش: جماهير ريال مدريد هتفت ضد زين الدين زيدان إبراهيموفيتش: جماهير ريال مدريد هتفت ضد زين الدين زيدان

لندن، (إفي): طالب السويدي زالاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ"التحلي بالصبر" مع الويلزي جاريث بيل المنتقل حديثا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأشار إبراهيموفيتش، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أنه "عندما كان (النجم الفرنسي المعتزل) زين الدين زيدان يلعب في ريال مدريد، أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضده".

وتابع "وقد كان (زيدان) واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ".

وانتقل بيل إلى ريال مدريد الإسباني قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة قدم، متفوقا على كريستيانو رونالدو، الذي انضم للميريجي مقابل 94 مليون يورو.

وقال إبرا "لا يساوي أي لاعب هذا المبلغ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع