تجديد حبس الظواهرى 15 يوما بتهمة تشكيل جماعة مسلحة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس كل من؛ محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، ومحمد حمزة، أحد قيادات تنظيم القاعدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تشكيل جماعة مسحلة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على “الظواهرى” عقب عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، أثناء سيره فى الشارع وبحوزته جهاز لاب توب وعدد من الأوراق، وذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الظواهرى، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم الجهاد، والسعى إلى ارتكاب أعمال عنف وتشكيل جماعة مسلحة على خلاف الأحكام والقانون.

ويشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، قد قررت فى 28 أغسطس الماضى، حبس محمد الظواهرى، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وطلبت تحريات الأمن الوطنى حول الاتهامات المنسوبة إلى الظواهرى.

يذكر أن النيابة قد انتقلت إلى سجن طرة للتحقيق مع الظواهرى نظرا للظروف الأمنية، وواجهته، بتهمة الانضمام إلى تنظيم الجهاد والسعى إلى ارتكاب أعمال عنف.