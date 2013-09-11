الهيئة القومية لتعليم الكبار تعتمد تطبيق "فودافون" لمحو الأمية

اعتمدت الهيئة العامة لتعليم الكبار تطبيق "فودافون" لمحو الأمية، حيث قامت مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع بإطلاق التطبيق الجديد لمحو الأمية باستخدام المحمول لمساعدتهم على ممارسة القراءة والكتابة من خلال أنشطة مختلفة بها التطبيق الذى يمكن تثبيته على أى محمول.

وقالت شركة "فودافون" فى بيان الأربعاء، إن هذا التطبيق يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها مؤسسة فودافون مصر فى مبادرة العلم قوة التى تقوم بتنفيذها فى مختلف المحافظات، للقضاء على الأمية.

وإبرامت مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع عقد شراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار عقد شراكة نتج عنها تصميم برنامج غير مسبوق يتضمن تفعيل استخدام الدور الحيوى للتليفون المحمول من أجل ترسيخ مفهوم حرية الزمان والمكان للتعلم عند الدارس الأمى وجعل عملية التعلم أكثر جذبا وعصرية.

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لفودافون مصر، إن تطبيق فودافون لمحو الأمية يعد من أهم دعائم فودافون الاستراتيجية "المحمول من أجل الخير" لمساعدة من فاتهم قطار التعليم على تعلم القراءة والكتابة فى أى وقت.

وأشار إلى أنه تم إطلاق التطبيق الجديد بالفعل على جوجل بلاى كما بدأت تجربته فى عدد من فصول محو الأمية بالقاهرة من خلال مبادرة "العلم قوة"، حيث أشاد المستخدمون بسهولة استخدام التطبيق بعد تثبيته على المحمول ودوره فى جذب الراغبين فى التخلص من الأمية.

وأشار المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع إلى أن المؤسسة نجحت فى حشد العديد من الجهود لدعم الأميين ومحاربة التسرب من التعليم وتحقيق نتائج كبيرة فى الحد من خطر تزايد الأمية بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدنى وأن هذا النجاح تم في 9 محافظات هى "القاهرة والجيزة وبنى سويف والسويس والإسكندرية وسوهاج والمنيا والمنوفية والشرقية"، حيث تم تسجيل 128 ألف أمى فى فصول "العلم قوة" وأجتاز 93 ألف منهم اختبارات محو الأمية طبقاً لاختبار المعارف.

كما صرح المهندس محمد عفيفى، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بأنه تم اعتماد محتوى البرنامج من مراجعين متخصصين من أساتذة الجامعات المصرية، مضيفا أنه سيتم تجربة التطبيق فى ثلاث محافظات هى "القاهرة والقليوبية والمنوفية"، حيث سيتم فتح 5 فصول فى كل محافظة بواقع 15 دارسا فى كل فصل وستكون مدة الدراسة 3 أشهر.