مؤتمر دولى بعمان لبحث الأمن الغذائى والتغذية

عمان (أ. ش. أ)

بدأت فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لممثلى المجتمع المدنى فى المنطقة العربية حول الأمن الغذائى والتغذية، الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك فى أعمال المؤتمر 60 مختصًا من الأردن والجزائر والمغرب والسودان وتونس وموريتانيا ومصر واليمن والسعودية والكويت والإمارات والصومال وليبيا والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وسلطنة عمان والبحرين وقطر.

ويتناول المؤتمر فى أيامه الثلاثة عدة محاور أهمها، أجندة عمل الأمن الغذائى فى الأزمات والصراعات، ومبادئ الاستثمارات الزراعية المسئولة فى طور التحضير من قبل لجنة الغذاء العالمى، وكيفية مراقبة قرارات لجنة الأمن الغذائى وتطبيقها فى هذه الدول.

>وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة المهندسة، رزان زعيتر، إنه فى عام 1990 كان هناك 850 مليون جائع فى العالم، فيما وصل فى عام 2009 إلى 200ر1 مليار جائع حسب تقرير الأمم المتحدة.

ونوهت زعيتر بأن مؤسسات المجتمع المدنى العربية وضعت أولويات فى ترتيب صفوفها عبر الجمعية، إذ أصبحت شريكا فى لجنة الأمن الغذائى، ورغم قلة الإمكانات إلا أنها حققت العديد من الإنجازات.