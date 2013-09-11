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برنت فوق 112 دولارا بعد تراجع حاد مع انحسار التوترات السورية

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برنت فوق 112 دولارا بعد تراجع حاد مع انحسار التوترات السورية برنت فوق 112 دولارا بعد تراجع حاد مع انحسار التوترات السورية

ارتفع خام برنت فوق 112 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بعد تراجعه أكثر من أربعة بالمائة فى اليومين السابقين مع انحسار المخاوف بخصوص ضربة وشيكة على سوريا.

وتعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الثلاثاء، بدراسة مبادرة من روسيا لتحييد الأسلحة الكيماوية لسوريا، لكنه أبدى تشككا بشأنها، وقال إنه مازال يطلب دعم الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية فى حالة فشل المساعى الدبلوماسية.

وقد ترتفع الأسعار إذا تحول أى تحرك ضد سوريا إلى عنف أوسع نطاقا قد تصل آثاره إلى دول رئيسية منتجة للنفط فى الشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت 1.10 دولار إلى 112.35 دولار للبرميل بعد أن نزل إلى أدنى مستوى فى أسبوعين عندما سجل 110.59 دولار وأغلق منخفضا 2.47 دولار يوم الثلاثاء، وارتفع الخام الأمريكى 37 سنتا إلى 107.76 دولار للبرميل.

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مصر 365