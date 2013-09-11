هشام رامز: الكويت تعتزم إيداع مليارى دولار بالبنك المركزى المصرى

(أ‌. ش. أ)

أكد محافظ البنك المركزى، هشام رامز، أن دولة الكويت تعتزم إيداع مبلغ مليارى دولار لدى البنك المركزى المصرى الأسبوع المقبل ولمدة 5 سنوات.

وقال رامزـ فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن الوضع المالى للبنوك المصرية والقطاع بشكل عام قوى جدا والسيولة مرتفعة وجاهزة لتمويل المشروعات مع عودة النمو الاقتصادى فى البلاد مجددا.

وأوضح أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى بلغ 9ر18 مليار دولار.. وقال: "نحن فى جميع الأحوال نلتزم بسداد التزاماتنا، والوفاء بكافة اتفاقاتنا المبرمة مسبقا".

وأشار رامز إلى أن سعر صرف الجنيه ارتفع مقابل الدولار بسبب الطرح الاستثنائى، الذى بلغ قيمته 1.3 مليار دولار الأسبوع الماضي، والذى دعم سعر الصرف بشكل كبير، رغم أن الطرح بالأساس كان يستهدف تمويل طلبات استيراد السلع والمواد الخام والأدوية.

وأضاف محافظ البنك المركزى أن مصر لم تستفد من الوديعة القطرية المزمع تحويلها إلى سندات قريبًا، كونها كانت قصيرة الأجل.

وكان رامز قد صرح فى وقت سابق أن مصر دخلت بعطاء مالى يقدر بمليار وثلاثمائة مليون دولار، من أجل رفع قيمة الجنيه المصرى، وتوفير السلع والمنتجات الأساسية للمواطن المصرى، مؤكدا أن هذا العطاء من أموال البنك المركزى المصرى وليس من أحد القروض التى تلقتها مصر من الدول العربية.