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الأشعة المقطعية هى الدليل القاطع لبيان أسباب احتكاك الركبة

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الأشعة المقطعية هى الدليل القاطع لبيان أسباب احتكاك الركبة الأشعة المقطعية هى الدليل القاطع لبيان أسباب احتكاك الركبة

أرسل قارئ يقول أنا شاب عمرى 32 عاما، أعانى من الآلام شديدة بالركبة وخاصة عبد الوقوف أو عند استخدام السلم سواء طلوعا أو نزولا، وتبدأ ركبتى بالآلام من أقل شىء حتى إذا قال شخص ما أمامى إنه يعانى من أى آلام أشعر بالآلام الركبة فورا؟

يجيب الدكتور ضياء السيد اخصائى أمراض العظام وجراحة اليد، أن الآلام الركبة من أكثر الأمراض التى تأتى إلى عيادات أطباء العظام وهناك أسباب كثيرة شائعة منها ضعف عضلة الفخذ الرباعية، مما يسبب احتكاكا بالركبة ويؤدى إلى الآلام ومشاكل خاصة عند الصعود أو هبوط السلم.

وهناك أيضا أسباب أخرى منها تهتك النسيج الغضروفى بالركبة، مما يؤدى إلى خشونة عند احتكاك العظام وتسبب الآلام لا تطاق فى كثير من الأحيان، كما أن وجود داخل مفصل الركبة نفسه يسبب آلاما شديدة للمريض.

وفى كل الحالات يجب أن يقوم المريض بإجراء أشعة مقطعية وبعض الفحوصات السريرية وهى الدليل القاطع لبيان سبب الآلام الركبة لدى المريض.

ونصح ضياء المريض بالقيام بتمارين شد عضلة الفخذ الرباعية بالإضافة إلى استخدام بعض الكريمات المضادة للالتهاب وعدم بذل أى مجهود عنيف لحين استشارة طبيب.

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مصر 365