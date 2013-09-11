الزمالك يريح شيكابالا وعيد .. وتدريبات خاصة لهاني سعيد

منح حلمي طولان المدير الفني للزمالك راحة للثنائي الدولي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد عيد عبد الملك بعد العودة من معسكر المنتخب المصري الذي فاز على غينيا بنتيجة 4-2 يوم الثلاثاء.

وشارك شيكابالا وعيد في المباراة وقدما أداء متميزا في ختام مشوار مصر بالدور الأول لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء أن ثنائي الهجوم الأبيض قد حصلا على راحة من تدريبات الأبيض يوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

بينما خاض عمر جابر التدريبات كونه لم يشارك في لقاء غينيا.

وفي سياق أخر، أدى هاني سعيد مدافع الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق.

ويتعافى هاني سعيد من إصابة بشد في العضلة الخلفية أملا في لحاقه بمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب الجونة في الثالثة عصرا ويحتاج الغريمين نقاط المباراة بحثا عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.