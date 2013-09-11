بالفيديو .. التوأم على الأعناق في مطار الأردن بعد عبور أوزباكستان

حرص عدد كبير من الجمهور الأردني على استقبال منتخب النشامى وجهازه الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في مطار الأردن بعد وصوله للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم بالبرازيل 2014.

وقاد التوأم منتتخب الأردن لعبور أوزباكستان يوم الثلاثاء بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 9-8 لمنتخب النشامى، ليلتقي بخامس أمريكا الجنوبية على بطاقة المونديال في الملحق العالمي.

ووصلت بعثة منتخب النشامى للأردن يوم الأربعاء وسط حضور ألاف من المشجعين الذين حملوا اللاعبين والجهاز الفني على الأعناق عائدين من طقشند العاصمة الأوزباكية.

ووسط أغاني وزغاريد أردنية واحتفالات كان الاستقبال بالإنجاز التاريخي الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الأردن.

وهتف الجمهور الأردني لحسام حسن قائلين: "يا حسام يا مصري .. ع البرازيل رقصني".

شاهد فيديو الاستقبال والهتافات