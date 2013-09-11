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الصليب الأحمر يطلب من أمريكا وروسيا مساعدته على توصيل المعونات في سوريا

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الصليب الأحمر يطلب من أمريكا وروسيا مساعدته على توصيل المعونات في سوريا الصليب الأحمر يطلب من أمريكا وروسيا مساعدته على توصيل المعونات في سوريا

كتب : رويترز منذ 23 دقيقة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الولايات المتحدة وروسيا، إلى بحث العقبات التي تعترض توصيل المساعدات في سوريا وذلك في محادثاتهما التي تجري في جنيف غدا الخميس، وتركز على استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر موريه، اليوم، إن الجانبين قوات السورية ومقاتلو المعارضة يمنعان وصول المساعدات الطبية على وجه الخصوص إلى المرضى والمصابين، مضيفا للصحفيين في جنيف قبل يوم من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، "نريد دعما سياسيا ودبلوماسيا لعمل إنساني مستقل".

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