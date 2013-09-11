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"الناتو" يؤيد مبادرة السيطرة على ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية

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"الناتو" يؤيد مبادرة السيطرة على ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية "الناتو" يؤيد مبادرة السيطرة على ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية

كتب : وكالات منذ 20 دقيقة

أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم، أن الحلف يعتبر أن "الجهود الرامية للسيطرة على الأسلحة الكيميائية في سوريا ومن ثم تدميرها إيجابية" معربا عن تأييده للأمم المتحدة في هذا المجال غير أنه أشار إلى أن "تفاصيل هذه المقترحات ليست واضحة حتى الآن".

وشدد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، خلال رده على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" بشأن موقف الناتو من المقترح الروسي حول ترسانة الأسلحة الكيميائية في سوريا أن "موقف الحلف واضح بأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس الماضي مروعة وغير مبررة" مضيفا أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الحفاظ على المعايير طويلة الأمد بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية وتقديم المخالفين للمساءلة".

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