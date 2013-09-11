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لبنان و"حماس" يدعوان لضبط النفس وإزالة أي احتقان لبناني فلسطيني

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لبنان و"حماس" يدعوان لضبط النفس وإزالة أي احتقان لبناني فلسطيني لبنان و"حماس" يدعوان لضبط النفس وإزالة أي احتقان لبناني فلسطيني

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

بحث خلدون الشريف، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التابعة لمجلس الوزراء اللبناني، خلال لقائه اليوم مع علي بركة، ممثل حركة "حماس" في لبنان، الأوضاع في المخيمات الفلسطينية.

ودعا الجانبان لاستمرار النأي بالفلسطينيين عن أي حادث أو خلاف لبناني، والتأكيد على متانة العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وضرورة وأد أي فتنة في مهدها وضبط النفس والمساهمة في إزالة أي احتقان، كما بحثا موضوع النازحين الفلسطينيين من سوريا وإلى إعمار مخيم نهر البارد.

من ناحية ثانية، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، رفض أي عدوان أمريكي على سوريا.

واعتبر أن هذا العدوان لا يستهدف سوريا فحسب بل كل مواقع الصمود والممانعة، رافضًا أيضًا جميع التبريرات لأهداف بعيدة عن المصالح العربية، خصوصًا وأن إسرائيل من أهم المحرضين على العدوان ضد سوريا وأكبر المستفيدين منه.

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