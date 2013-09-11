شاكر المهدي: المبادرة الروسية حول سوريا هي في الحقيقة مبادرة أمريكية صرفة وليست روسية

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

أوضح ربيع شاكر المهدي، سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان والسلام في اليمن، أن المبادرة الروسية حول سوريا هي في الحقيقة مبادرة أمريكية صرفة وليست روسية، مؤكدا أنها نسقت تحت الطاولة بين أمريكا وروسيا وإيران وتقضي بوضع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية ومن ثم تدميرها بسرعة لتفادي أي عمل عسكري غربي ضدها.

وقال المهدي إن ما يحدث من مشاورات أمريكية وما يسمى بتعليق للضربة ما هي إلا مسرحية سياسية، مشيرا إلى أن لروسيا دور مهم وكبير في هذه المسرحية، وعن تصريحات أمريكا التي قالت إنها تنتظر المقترح الروسي فإن الحقيقة هي العكس بأن روسيا هي التي تنتظر المقترح من أمريكا لتعلنه روسيا ولو تم المقترح فإن العملية المعنية بتفكيك الأسلحة الكيميائية ليست سهلة وتحتاج لسنوات وليس لأشهر.