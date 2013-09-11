السفير الإماراتى يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، السفير الإماراتى لدى القاهرة محمد بن نخيرة الظاهرى، على متن طائرة "الاتحاد" المتجه إلى دبى، عقب زيارة إلى مصر استغرقت عده أيام، التقى خلالها عدداً من المسئولين المصريين، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وكان المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، قد استقبل السفير الإماراتى لدى القاهرة محمد بن نخيرة الظاهرى، بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة سبل التعاون بين مصر والإمارات فى مجال الطيران.

وناقش الاجتماع كافة الملفات المتعلقة بمجال الطيران، وما يمكن أن تقدمه الإمارات لمصر فى سبيل تنشيط الحركة الجوية، التى تأثرت بشكل كبير بعد الأحداث التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة.