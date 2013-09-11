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نبيل دعبس: أرفض بعض وسائل الإعلام لاستضافتها شخصيات توجه الشتائم

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نبيل دعبس: أرفض بعض وسائل الإعلام لاستضافتها شخصيات توجه الشتائم نبيل دعبس: أرفض بعض وسائل الإعلام لاستضافتها شخصيات توجه الشتائم

انتقد الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب الحديثة، أداء بعض وسائل الإعلام التى تستضيف بعض من يدعى أنهم شخصيات عامة، تظهر على شاشتها توجه الشتائم والسباب لأشخاص بعينها، على الرغم من أن أحد تلك الشخصيات سبق أن تم حبسه سنة، مطالبا وسائل الإعلام بتحمل دورها مع الجيش والشرطة لمواجهة اﻹرهاب.

وأضاف دعبس، خلال كلمته باحتفالية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، لجهود مواجهة اﻹرهاب، أن أعمال الإرهاب والعنف التى تشهدها مصر فى الآونة الحالية سبب رئيسى فى إضعاف اﻻقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب يؤدون اﻻستثمار داخل مصر، لكن الأعمال الإرهابية تعوقهم مما يمنع نمو اﻻستثمار داخل مصر.

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مصر 365

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