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تعيين محمد حفظي عضوًا في غرفة صناعة السينما المصرية

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تعيين محمد حفظي عضوًا في غرفة صناعة السينما المصرية تعيين محمد حفظي عضوًا في غرفة صناعة السينما المصرية

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 11-09-2013 19:03

انضم المنتج والسيناريست محمد حفظي إلى مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور عن أسماء أعضاء المجلس المعينين، ضمنهم حفظي وآخرين.

وأبدى المنتج محمد حفظي سعادته بكونه ممثل السينما المستقلة الجديدة داخل غرفة صناعة السينما، ليعبر عن تفاؤله بذلك، قائلاً: "أعتقد أن هناك وجود فرص أفضل مع حكومة أكثر تحررًا، ومع المزيد من حرية التعبير، وربما المزيد من التمويل لإنتاج الأفلام المستقلة، وهو ما يعتمد على الوضع الاقتصادي خلال عام أو عامين، وأن الخطوة الأولى تجاه ذلك وجود ممثلين عن السينما المستقلة داخل أحد مراكز صناعة القرار سواء كان هو أو غيره".

وأصدر الوزير قرارًا بتعيين 4 شخصيات سينمائية لعضوية مجلس إدارة الغرفة بالإضافة إلى محمد حفظي، وهم محمد حسن خفاجة الرئيس الأسبق لشركة للتوزيع ودور العرض، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والمنتج محسن علم الدين، والممثلة ليلى علوي.

وتوجه محمد حفظي إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "فرش وغطا"، وهو أحدث إنتاجات شركة "فيلم كلينك"، حيث شارك الفيلم ضمن قسم سينما العالم المعاصر بالمهرجان.

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