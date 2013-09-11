ألمانيا تستقبل لاجئين سوريين.. وتدعو أوروبا إلى القيام بالمثل

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: منذ 2011 استقبلت ألمانيا أكثر من 18 ألف طالب لجوء سوري

كتب : أ ف ب منذ 43 دقيقة

استقبلت المانيا اول دفعة من اللاجئين السوريين ضمن مجموعة من خمسة آلاف شخص تعهدت استقبالهم، وحضت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.

وقال وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدرش، الذي حضر إلى مطار هانوفر لاستقبال المجموعة التي تضم 107 أشخاص قدموا من بيروت، "نحتاج إلى رد أوروبي، وتمهد ألمانيا الطريق".

واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ميليسا فليمينج، أنه أهم برنامج لاستقبال سوريين في أوروبا حتى اليوم.

وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت، اليوم، إنه منذ 2011 استقبلت ألمانيا أكثر من 18 ألف طالب لجوء سوري مضيفا "ألمانيا والسويد استقبلتا ثلثي طالبي اللجوء السوريين الموجودين في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح سايبرت أنه "نرغب لو أن الدول الأوروبية الأخرى تستقبل عددا أكبر، ونحاول تشجيعها على القيام بذلك"، مشيرا إلى أن ألمانيا قدمت منذ اندلاع الأزمة في سوريا مساعدة بقيمة 348 مليون يورو للاجئين الموجودين في الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن.

وكانت برلين وافقت في مارس على استقبال خمسة آلاف لاجئ سوري يحتاجون إلى حماية خاصة سيحصلون في مرحلة أولى على أذن إقامة لعامين وسيتوزعون على كل المناطق.