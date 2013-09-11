إنذار على يد محضر لمحافظ البحيرة بسبب إهدار المال العام في مساكن "الأبعادية" بدمنهور

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 7 دقائق

وجهت رابطة "مساكن الأبعادية" بدمنهور، إنذارا على يد محضر، حمل رقم 746764، لمحافظ البحيرة الدكتور مهندس مصطفى هدهود، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور العميد فتحى عبدالغنى، ومدير الرصف الإنتاجي بمجلس المدينة، بصفاتهم، بسبب ما اعتبرته الرابطة إهدارا للمال العام.

قالت الرابطة في إنذارها إنهم فوجئوا بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برصف منطقة "الزهراء" بمساكن "الأبعادية"، دون الانتهاء من صيانة أو تغيير مواسير مياه الشرب والصرف الصحي المتهالكة، والتي تشكل خطرا على أساسات المساكن.

وأكد حمدى طايل، أحد السكان، لـ"الوطن"، إن مساكن منطقة "الأبعادية" وجنوب الموقف بمدينة دمنهور، بها مخالفات صارخة تستوجب المساءلة القانونية، حيث توجد عمارة رقم 6 بمساكن "الأبعادية" بها تصدعات وتشكل خطرا كبيرا على قاطنيها، رغم عدم مرور عام على تسليمها.

وأشار طايل إلى أن هناك أعباء مالية باهظة، تم فرضها علينا من مديرية الإسكان، بالمخالفة لما تم التعاقد عليه مسبقا، لافتا إلى أن ثمن الوحدة السكنية الذى تعاقدنا عليه فى البداية 42 ألف جنيه، لكن بقدرة قادر ارتفع هذا المبلغ فجأة إلى 61 ألف جنيه، وهو الأمر الذى يفوق قدراتنا المالية، موضحا أن وفدا من السكان التقى المحافظ لبحث المشكلة والعمل على حلها، لكننا لم نتوصل معه إلى حل، قائلا "كنا نعلق آمالا كبيرة على المحافظ لكن خاب أملنا سريعا".