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Demi Moore وAshton Kutcher معاً مجدداً

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Demi Moore وAshton Kutcher معاً مجدداً Demi Moore وAshton Kutcher معاً مجدداً

ربما يخوض النجمان Demi Moore و Ashton Kutcher معركة طلاق قاسية، بالرغم من تعاملهما مع هذه القضيّة بنضج، حيث رصدا سوياً في المطار يتحدّثان.
الثنائي المنفصل، شاركا في نفس الحدث في "سان خوسيه"، وعادا في نفس الرحلة المتّجهة إلى لوس أنجلوس، ثمّ قررا أن يسيرا مع بعضهما أثناء الخروج من الطائرة، عبر ممر المطار.
وتمكّن أحد المصوّرين من تسجيل بعض الكلمات من محادثتهما التي قال فيها Ashton Kutcher: "أشعر أنّ المشروع سينجح"، قبل أن ينفصلا عن بعضهما ويتّجها في طرق مختلفة.
يُذكر أنّ Demi Moore و Ashton Kutcher كانا انفصلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد زواج استمرّ ست سنوات؛ وذلك بعد أن قالت امرأة من "سان دييجو" أنّها أقامت علاقة لفترة وجيزة مع Kutcher.

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