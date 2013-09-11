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مصطفى محرم يتهم مؤلفة "الخديوي إسماعيل" بالسرقة والجهل

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مصطفى محرم يتهم مؤلفة "الخديوي إسماعيل" بالسرقة والجهل مصطفى محرم يتهم مؤلفة "الخديوي إسماعيل" بالسرقة والجهل

فتح الكاتب الكبير مصطفى محرم النار على صنّاع مسلسل "الخديوي إسماعيل"، واتهمهم بسرقة إحدى شخصيّات مسلسله "عصر الحريم" المزمع أن تقوم بإخراجه إيناس الدغيدي في أولى تجاربها التلفزيونيّة.
واتهم محرم مؤلفة "الخديوي إسماعيل" بالجهل وعدم الأمانة، في تصريحات خاصّة أدلى بها لـ"سيدتي نت"، أعرب فيها عن اندهاشه من إقبال صنّاع المسلسل الجاري العمل عليه حالياً على سرقة هذه الشخصيّة، أي شخصية الخديوي من مسلسل "عصر الحريم" الذي عكف على كتابة السيناريو والحوار له لما يزيد عن العام ونصف العام.
وأضاف محرم أنّ قصّة مسلسله مأخوذة من رواية "رمزة"، من تأليف "قوت القلوب الدمرداشيّة". لكنّ المناخ العام لمسلسل "الخديوي إسماعيل" هو نفسه مناخ "عصر الحريم"، واصفاً السيناريو بالمهلهل والحوار بالساذج، معتبراً أنّ كاتبته كويتيّة جاهلة بالتاريخ المصريّ. كما تساءل محرم عن إقبال كاتبة غير مصريّة على هذه التجربة المصرية الخالصة التي ترصد حقبة هامة من تاريخ .
وأوضح محرم أنّ هذه المؤلفة عضو في لجنة قراءة قناة mbc، وهي القناة التي أخذت العمل لتقيّمه، ثمّ تمّ تأجيل الإنتاج بهدف أن يبدأ إنتاج مسلسل "الخديوي إسماعيل" الذي أخذت المؤلفة فكرته من مسلسل محرم؛ لذا وصفها الكاتب الكبير بأنها لم تكن أمينة في سرقتها للشخصيّة، وأنّها لا تجيد كتابة السيناريو، في الوقت الذي يتخبّط القائمون على المسلسل، لأنّ الممثلين أصيبوا بالاشمئزاز بسبب ضعف السيناريو.
وأشار محرم إلى أنّ تصوير مسلسله قد يكون بعد شهر من الآن، وأنّه تم الاستقرار على التونسيّة "درّة زروق"، إلى جانب أبطال من الرجال والنساء، من الذين لم تتّضح رؤيتهم بالشكل الكامل، حيث التصور النهائيّ لفريق العمل لم يكتمل.
ومن المزمع أن يُشارك في بطولة "الخديوي إسماعيل" كلّ من الفنانين يسرا وليلى علوي والفنان السوريّ قصي الخولي.

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سيدتي

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