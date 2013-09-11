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حصرياً: حفلة عمرو دياب رابع أيّام عيد الأضحى

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حصرياً: حفلة عمرو دياب رابع أيّام عيد الأضحى حصرياً: حفلة عمرو دياب رابع أيّام عيد الأضحى

تنفرد "سيدتي نت" بأوّل تصريح أدلى به وليد منصور، منظّم حفلة المطرب في مدينة مطروح، وفيه تحدّث عن أسباب تأجيل الحفلة بالقول إنّ الوضع الأمنيّ في مدينة مطروح كان في الأسبوع الأخير صعباً للغاية، وفق ما أخبرت به جهات أمنيّة هناك. وذكر منصور أنه تمّ إعلام عمرو ومالك المنتجع بالتطورات التي تواترت أنباؤها، فتفهّم الجميع الأمر، وتمّ تأجيل الحفلة من دون أيّ مشاكل، ولم يتمّ الإلغاء كما نشرت بعض الصحف غير المتزنة، الباحثة عن الأخبار الصفراء فقط.
ومن المقرّر إحياء الحفلة في رابع أيّام عيد الأضحى المقبل، من أجل الحفاظ على أرواح الجمهور الذي سيأتي إلى الحفلة خصيصاً، باحثاً عن السعادة، في ظلّ مناخ التوتر، ما يوجب على كلّ القائمين على الحفلة أن يُحافظوا على الزائر حتّى يعود إلى بيته سالماً.

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سيدتي

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