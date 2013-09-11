أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ بورسعيد والحاكم العسكري ومدير الأمن في ضيافة الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة

Google+ Print
محافظ بورسعيد والحاكم العسكري ومدير الأمن في ضيافة الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة محافظ بورسعيد والحاكم العسكري ومدير الأمن في ضيافة الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة

لبي اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى و اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد و قيادات المحافظة و الجيش و الشرطة دعوة الكنيسة الانجيلية للغداء علي شرف الوحدة الوطنية ببورسعيد و لتأكيد أواصر المحبة بين المسلمين و المسيحيين و زيادة التواصل و الوحدة الوطنية بيم أبناء .

ولمس الجميع الموقف الرائع لابناء مصر في مواجهة الارهاب دون النظر للدين و مساهمة ابناء مصر في الحفاظ علي مصر بمسلميها و مسيحيها .

و تبادل الطرفان الكلمات الحماسية و الوطنية و اتفقوا ان مصر وطن يعيش فينا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي