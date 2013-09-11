محافظ بورسعيد والحاكم العسكري ومدير الأمن في ضيافة الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة

لبي اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى و اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد و قيادات المحافظة و الجيش و الشرطة دعوة الكنيسة الانجيلية للغداء علي شرف الوحدة الوطنية ببورسعيد و لتأكيد أواصر المحبة بين المسلمين و المسيحيين و زيادة التواصل و الوحدة الوطنية بيم أبناء مصر.

ولمس الجميع الموقف الرائع لابناء مصر في مواجهة الارهاب دون النظر للدين و مساهمة ابناء مصر في الحفاظ علي مصر بمسلميها و مسيحيها .

و تبادل الطرفان الكلمات الحماسية و الوطنية و اتفقوا ان مصر وطن يعيش فينا .