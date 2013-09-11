رئيس جامعة الأزهر: لن يضار طالب فى عهدى

(أ. ش. أ)

أكد أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، أن الضبطية القضائية لرجال الأمن بالجامعة سيكون لها وضع خاص، مضيفاً "لن يضار طالب في عهده.. فكل الطلاب أبنائى".

> وذكر العبد، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، ووفد اتحاد طلاب الجامعة، أن هدف الضبطية هو حماية الطلاب من الذهاب بهم إلى أقسام الشرطة وعدم تعرضهم لأى أذى نفسى أو معنوى، بحيث يظل فى رحاب جامعته مكرماً، وحماية للجامعة وطلابها من أى عنصر خارجى مخالف للقانون.

> وقال العبد إن كل طالب له حقوق وعليه واجبات، وأن الاتحاد مستمر فى عمله وأنشطته المختلفة، مشدداً على ضرورة تكاتف الاتحاد مع الجامعة لإبراز الصورة الصحيحة، التى ينبغى أن يكون عليها طالب الأزهر.