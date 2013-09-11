حازم إمام: كنت أتمنى حضور جمهور الزمالك

كان يتمنى حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك حضور جمهور الفريق لمباراة القمة والتي أعلن الاتحاد الإفريقي إقامتها بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة على الأهلي إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد تجبرهم على الالتزام بالقرار.

وقال حازم إمام لـFilGoal.com "كنت أتمنى حضور جمهور الزمالك فهو لم يقترف أي خطأ، ولكن الظروف التي تمر بها مصر تجعلنا نتقبل مسألة عدم حضور الجماهير".

وكان الزمالك قد حقق أول فوز له في دور المجموعات بعد أن تغلب على أورلاندو الجنوب إفريقي 2-1 في الجولة الماضية.

وأضاف إمام "المباراة صعبة على الفريقين لكن لدينا ثقة كبيرة في قدرة لاعبينا على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز الذي سيبقي على أمال الفريق في الصعود لقبل النهائي".

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه المقبلتين لضمان الصعود رسميا دون الدخول في حسابات مع الفرق الأخرى.