«التربية»: نقل 37 موجهاً فنياً وندب 148 للعمل موجهين في مختلف المناطق

محمود الموسوي

اعتمدت وزارة التربية صباح امس نقل 37 موجها فنيا الى المناطق التعليمية المختلفة بالاضافة الى ندب 148 للعمل موجها فنيا، وشمل النقل والندب جميع المواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وبيان الاسماء التي تم نقلها كالتالي:

أسماء الموجهين الفنيين الذين تم نقلهم الى المناطق التعليمية:

نبيلة سليمان جوهر سالم ـ مبارك الكبير

حصة جاسم محمد عرب ـ حولي

متعب مطلق متعب المطيري ـ الفروانية

علي مبارك عايد الشدقم ـ الاحمدي

محمد سعود مثيب العنزي ـ الجهراء

نورية محمد ربيع المطيري ـ العاصمة

جمال حسين امين ابراهيم ـ حولي

بدرية ماجد نجم عطية الفضلي ـ التعليم الخاص

محمود محمد محمود ابوجاموس ـ العاصمة

علي عباس عبدالعزيز الخالدي ـ الاحمدي

عبدالرزاق علي ناصر البغلي ـ التعليم الخاص

فاطمة عبدالعزيز سعود راجح الهاجري ـ التعليم الخاص

نادية مرزوق محمد مرضي ابوعجل ـ مبارك الكبير

هديل جاسم محمد الريس ـ العاصمة

حليمة سالم سعد عنبر ـ الاحمدي

نورية محمد علي الكندري ـ الاحمدي

هاجر حامد جاسم بوقمبر ـ الجهراء

يوسف منصور يوسف الخليفي ـ العاصمة

صفاء حسن العوض ـ العاصمة

حيدر منصور علي الصفار ـ حولي

عبير محمد جاسم عبدالصمد ـ حولي

حسام الدين علي عبدالقادر عثمان ـ الاحمدي

اميمة ابراهيم خليل مال الله ـ العاصمة

حسين علي عبدالغفار محمد الكندري ـ التعليم الخاص

فاطمة حسين علي كرم ـ مبارك الكبير

مساعد جاسم حسن الفردان ـ التعليم الخاص

محمد فرج متعب المهنا ـ الجهراء

نايف حميد مجباس عيد الشمري ـ الجهراء

سامي ابراهيم محمد الفويرس ـ حولي

مساعد حسين راشد الغريب ـ الفروانية

ايمان اسماعيل حجي علي محمد ـ الفروانية

عادل سعد زبن العتيبي ـ الاحمدي

هيفاء مال الله علي ابراهيم كنعان ـ الفروانية

خيرية حسين عبدالسلام الفيلكاوي ـ حولي

سامية سعد العازمي ـ مبارك الكبير

مشعل احمد الفوزان ـ الجهراء

سحر صلاح الشناوي ـ الجهراء

اسماء الذين تم ندبهم للعمل موجهين بالمناطق التعليمية:

اشواق ندى غزاي العتيبي ـ حولي

اماني عبدالكريم صالح محمد المكيمي ـ الفروانية

خالدة عبدالله محمد صالح ـ الاحمدي

منى محمد ابل الكندري ـ الاحمدي

نادية نجم عبدالله العيدان ـ العاصمة

محمد خالد ابراهيم الياسين ـ الفروانية

عبير حسن حسين ابوالعلا ـ الجهراء

هاني مصطفى محمد جمال الدين ـ الجهراء

محمد خليفة صالح العمير ـ مبارك الكبير

سارة قمبر عبدالعزيز عبدالله ـ العاصمة

تهاني مفلح خليفة الدواي ـ العاصمة

هدى ابراهيم عبدالله صالح ـ العاصمة

غادة صالح سالم الهولي ـ حولي

هيفاء بدر صالح العجيل ـ حولي

امل عبدالعزيز ابراهيم الناشي ـ الفروانية

ايمان عبدالله السيد عبدالله ـ الفروانية

مراحب خميس مبارك سالم ـ الاحمدي

امل فاضل محمد الفضلي ـ الاحمدي

كفاية حميدي مبارك بوظهير ـ الاحمدي

منال مطلق منيجل فهاد العازمي ـ الاحمدي

ريم سويد عبدالمحسن العجمي ـ الاحمدي

خلود خلف ساكت فرحان الشمري ـ الاحمدي

راوية مبارك صطام العتيبي ـ الجهراء

زهرة محمود محمد حسين ـ الجهراء

اشواق يوسف عيسى سالم الشملان ـ التعليم الخاص

خزنة مطلق سعد العازمي ـ التعليم الخاص

جيهان منصور علي الخباز ـ مبارك الكبير

شيماء محمد عبدالله محمد جرخي ـ مبارك الكبير

فاتن عبدالرضا علي رضا ـ مبارك الكبير

ذكريات فيصل فهد المنصور ـ التوجيه العام

مشاعل عبدالرحمن صالح الجاسر ـ العاصمة

رأفت اسماعيل علي اسماعيل ـ الفروانية

عفاف محمد صالح العنزي ـ الاحمدي

سماح سعيد ابراهيم محمد ـ الجهراء

ياسر عبدالكريم ابوالهول ـ التعليم الخاص

عبير سعد احمد مصطفى ـ التعليم الخاص

رابعة سامي سلمان العبدالله ـ العاصمة

سعاد عبدالرحمن عبدالرحمن الصفران ـ العاصمة

هنادي مرزوق جريد العازمي ـ العاصمة

فاطمة محمد مرزوق المطيري ـ حولي

حمود راجح محمد العجمي ـ حولي

زينب شباب عايض سعد ـ حولي

جوهرة سعد خالد المطيري ـ حولي

شيخة فراج عبدالله الدوسري ـ الفروانية

منى فهد عبدالله القشعان ـ الفروانية

شويهينة شباب عايض الميموني ـ الفروانية

فاطمة مطر ثابت العتيبي ـ الفروانية

مشاعل عبدالله فيصل الهاجري ـ الاحمدي

نادية فيصل عبدالعزيز الشيحة ـ الأحمدي

حبيب مهدي عوض الشمري ـ الأحمدي

مها هذال تويجي المطيري ـ الجهراء

فهدة معيوف عودة السعيدي ـ الجهراء

عايدة مريغ مشرف العنزي ـ الجهراء

منيرة فهد غازي السهلي ـ الجهراء

ماجدة يوسف علي مراد ـ التعليم الخاص

غزيل فلاح فهيد قناص فلاح العجمي ـ مبارك الكبير

إقبال خليفة صحن فهد عباس العنزي ـ مبارك الكبير

دانة راجح سعد الهاجري ـ مبارك الكبير

بدرية محمد عبدالله العتيبي ـ مبارك الكبير

أمل منيزل جاسر فجري العنزي ـ العاصمة

نورة مطلق فالح الهاجري ـ حولي

سعاد احمد عبدالرحمن الشراح ـ حولي

ضحية حمد مبارك العجاجي ـ الفروانية

خالد عبدالله غديفان ـ الأحمدي

سناء عايد نهار الذايدي ـ الجهراء

فريال حسين احمد العنزي ـ التعليم الخاص

رشا عبدالرحمن حسن العجمي ـ التعليم الخاص

ندى جابر صبر الشمري ـ مبارك الكبير

خديجة ناصر غالب حاشي علي ـ العاصمة

هند محمد ربيع المطيري ـ العاصمة

عبير رشود سعيد الجسار ـ حولي

غادة عبدالرحمن زامل ـ حولي

منى علي عيسى المسري ـ الفروانية

علي أحمد عبدالله محمد ـ الفروانية

ابوهاشم محمد هاشم خليل ـ الأحمدي

عفيفي عبدالرحيم محمد عيفي رضوان ـ الجهراء

محمود يوسف علي عبدالباقي ـ الجهراء

بدور عبدالله عبدالغفور العوضي ـ حولي

سميرة ناصر حسين عمران العنزي ـ التعليم الخاص

فرح مسلم علي اسيري ـ الأحمدي

انجي حسن علي فاضل ـ الجهراء

منال اسماعيل طالب التركماني ـ الفروانية

مقبولة هيف مبارك الحجرف ـ الأحمدي

سارة عبدالعالي راشد ملا ـ الأحمدي

الجازي محمد العتيبي ـ الأحمدي

علياء عباس حسن الصفار ـ الأحمدي

منى يوسف علي حسين ـ الأحمدي

سارة مبارك الحيس العازمي ـ الجهراء

شيماء فيصل القلاف ـ مبارك الكبير

جابر أحمد مختار محمد ـ الفروانية

سهيلة صالح أحمد جدي ـ الفروانية

تهاني عبدالله مرشد المرشد ـ الأحمدي

خالد جزاع حمود سالم العنزي ـ الجهراء

نجاه سلمان عبدالرحمن ملا علي ـ الجهراء

وليد حسين يوسف التقي ـ مبارك الكبير

حنان حسن علي حسين العلي ـ الجهراء

بدر فالح عواد العازمي ـ العاصمة

فاطمة حمد عبدالله العجمي ـ الأحمدي

جابر عبدالله سعود العجمي ـ العاصمة

رضية جاسم محمد الأستاذ ـ العاصمة

خلدة هليل بندر المطيري ـ التعليم الخاص

فضيلة جابر رداد الفضلي ـ العاصمة

يعقوب صعصيع غالي ـ العاصمة

هديل احمد محمد احمد النجادة ـ حولي

مزيد لافي مجبل شريان البريعصي ـ الفروانية

صقر صالح صقر المطيري ـ الفروانية

ريضة معيكل عيد معيكل العجمي ـ الأحمدي

مريم عبدالله محسن ناصر العنزي ـ الأحمدي

عبدالله عفتان عايض العتيبي ـ الجهراء

فيصل منصور عبدالله الدوسري ـ الأحمدي

نواف محمد علي الحربي ـ مبارك الكبير

زهرة جاسر عبدالمحسن الشمري ـ العاصمة

غدير عيسى محمد الجيران ـ العاصمة

محسن عيادة عسكر العنزي ـ الجهراء

منى يعقوب طالب حسين ـ العاصمة

فاطمة يوسف ابل ـ حولي

هبة أحمد عبدالله ملك ـ الأحمدي

أشواق حسين سلطان عبدالله ـ الجهراء

بدرية فهد غازي جبر الحسيني ـ الجهراء

بدرية خليف فهد الشمري ـ الجهراء

عبدالله حمد عبدالله عيسى العتال ـ التعليم الخاص

دلع عبدالله الأدلبي ـ الفروانية

مريم عوض حيدر حسين ـ الأحمدي

سعود محمد مزعل الشمري ـ الجهراء

وليد عزت محمود أحمد ـ الأحمدي

مدحت محمود محمد السفاري ـ التعليم الخاص

اقبال حسن هاشم الجزاف ـ العاصمة

مها عبدالله حسن محمد علي القطان ـ حولي

منى حسين نوري عطية ـ الفروانية

نوف فهد سعود العميرة ـ الأحمدي

جميلة شافي دخيل المطيري ـ الجهراء

منال أحمد محمد صالح حسين ـ مبارك الكبير

هشام فهد عبدالرحمن الشايجي ـ مبارك الكبير

خزنة سلمان عبدالله العتيبي ـ العاصمة

رقية عبدالرحيم محمد الكندري ـ العاصمة

مشاعل خالد احمد مقلد ـ الفروانية

معالي عربيد جلوي العربيد ـ الفروانية

فاطمة حنيف جابر حنيف ـ الأحمدي

بدرية حسين عبدالسلام الفيلكاوي ـ مبارك الكبير

مريم احمد المحارب ـ الفروانية

ليلى حسن الكندري ـ التعليم الخاص

منى عبيد العجمي ـ التعليم الخاص

إيمان عبدالرحيم سليمان ـ التعليم الخاص

سناء عبدالرحمن الحمود ـ التعليم الخاص

عبدالله محمد العجمي ـ التعليم الخاص

محمد أحمد القطان ـ التعليم الخاص

عنود مبارك الرشيدي ـ العاصمة

الوتيد: 800 معلم ومعلمة في الدورات التدريبية لمنطقة العاصمة التعليمية كشفت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عن استقطاب نحو 800 معلم ومعلمة في الدورات التدريبية التي نظمتها منطقة العاصمة التعليمية والتي تقدر بـ 100 دورة وورشة عمل تضمنت كل الجوانب التي تتعلق بتطوير أداء المعلم داخل الفصل وخارجه. وبينت الوتيد في كلمة ألقتها أمس في مدرسة أحمد السقاف بمناسبة انطلاق الملتقى المئوي التدريبي الأول ونقلت خلالها اعتذار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن عدم الحضور، أن المشروع وغيره من المشاريع الأخرى في الوزارة التي تصب في قالب الارتقاء بتطوير الكوادر التعليمية هي مشاريع ضمنتها الوزارة ضمن خطتها الإنمائية للمرحلة الثانية. من جانبها، قالت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة منى الصلال ان التسارع الذي طال مؤسساتنا التعليمية في انتاج المعرفة الإنسانية والتطبيقات التكنولوجية والآثار المترتبة عنها لم يعد خافيا على أحد في ظل التطوير الذي تشهده البلاد ومن ضمنه التطوير في نظامنا التعليمي. وذكرت الصلال ان هذا الملتقى المئوي للتدريب يتضمن العديد من المواضيع المهمة لتطوير المعلم من خلال إقامة 100 محاضرة في 4 جلسات وورش عمل علمية يقدمها كوكبة من الخبراء والخبيرات في المجال التربوي بمشاركة 875 من الهيئة التعليمية من أصل 8811 بما يقارب 10%.