المذيعة أماني كمال تطلب العودة لـ"راديو مصر" بعد أن استقالت منه وانضمت لمعتصمي "رابعة"

كتب : انتصار حسنى الأربعاء 11-09-2013 14:58

قرر ماهر عبد العزيز رئيس "راديو مصر"، تحويل طلب المذيعة أمانى كمال بالعودة إلى الراديو، إلى كل من درية شرف الدين وزيرة الإعلام، وعصام الأمير رئيس الاتحاد، لاتخاذ اللازم، حيث إن المذيعة، المعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان، قامت بقطع الإجازة الرسمية التى حصلت عليها بعد 3 يونيو، وقررت العودة لميكروفون الإذاعة، وطلبت من ماهر عبد العزيز أن تعود لتقديم برامج الهواء والنشرات الإخبارية. جدير بالذكر أن أمانى كمال كانت دائمة الظهورعلى منصة رابعة منذ بداية الاعتصام هناك، وكانت تهاجم القوات المسلحة والشرطة وتتهم الإعلام المصري بالفساد، وأنها قدمت استقالتها من العمل فى "راديو مصر" تضامنا مع معتصمى رابعة ولحين عودة الرئيس محمد مرسي، حسب قولها.