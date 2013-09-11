محنوش تكشف جوانب جديدة في حياة القيصر كاظم الساهر في أولى حلقات "محبوبي أنا"

كتب : وفاء بكر منذ 30 دقيقة

فى انطلاقة قوية لبرنامج "محبوبي أنا" الذى يذاع على قناة "إم بى سى" شهدت أولى حلقاتة سهرة غنائية فنية متميزة بأطلالة قيصر الغناء النجم كاظم الساهر، والذى استضافتة تلميذته فى برنامج ذا فويس سيدة الطرب التونسية يسرا محنوش، فى لقاء تناول حياة كاظم الشخصية والفنية، كما قاما بالغناء معا.

بدأ اللقاء بكلمة ليسرا محنوش قالت فيها "حينما اشتركت فى برنامج ذا فويس كان أملى أن يختارنى كاظم الساهر، والحمد لله تحقق هذا الأمل، هو اختارنى وأنا اخترتة، أنا يسرا محنوش وكاظم الساهر هو محبوبي أنا"، ثم غنى كاظم الساهر "سلمتك بيد الله".. وبدء اللقاء بالحديث عن طفولة وبدايات كاظم الساهر، حيث قال إنه فى طفولته ورغم فقرة باع عجلة صغيرة كان يملكها واشترى بدلآ منها آلة موسيقية وتعلم عزفها فى ثلاث أشهر فقط، وكشف عن أن أخوته جميعهم صوتهم جميل، إلا أنه الوحيد الذى أصر على دخول هذا المجال، وكشف عن أنه يلحن القصائد منذ شبابه المبكر، حيث لحن زيدينى عشقا وهو فى الحادية والعشرين من عمره، إلا أنه لم تواته الشجاعة ليخرجها للنور إلا بعد أن درس فى معهد الموسيقى لمدة ست سنوات، وحينما أحب الجمهور "إنى خيرتك فاختارى" بحث عن الشاعر الكبير نزار قبانى وحصل على إذنه بغنائها.

كما كشف كاظم عن أن لديه مجموعة من قصائد نزار قبانى لم تر النور بعد، ولكنها ستخرج قريبا للجمهور.

ووجه كاظم التحية ليسرا، و قال لها "أنا سعيد أنك تخطين خطوات رائعة والجمهور يحبك أكثر وأكثر، كنت متألقة على مسرح قرطاج ومسرح بيت الدين"، وردت يسرا "إنك صاحب الفضل فى ذلك".

وعن جمهوره قال كاظم الساهر أشعر أنهم عائلتى التى تشاركنى فرحى وحزنى وكل مشاعرى وانفعالاتى.

يسرا التى أدرات الحوار بلهجتها التونسية، سألت كاظم عن القلق فى حياتة، فرد مداعبا "سيدة القلق تسئلنى عن القلق"، فقالت "أنت سيد القلق فى عملك"، فاعترف كاظم أنه بالفعل فى تلحينه لأغنية جديدة يكون قلقا، وهذا شيء متعب له ولأصدقائه، ولكنه بمجرد أن يلمس أن تلك الأغنية سيحبها الجمهور يزول القلق وتبدأ الفرحة، ونصح كاظم كل فنان شاب أن يقسم وقتة بين فنه وعائلته، واعترف أنه نادم على أوقات كثيرة لم يقضها مع أولاده فى صغرهم، وكان مرتبطا بحفلات وأعمال فنية.

ثم غنى كاظم و يسرا ديو "تحكى جد" وبعدها غنت يسرا لكاظم "أكرهها و أشتهى وصلها" وعلق كاظم قائلا "روعة ماشاء الله عندك قدرة على السيطرة على صوتك فظيعة، والحلو فيك أن لديك القدرة على غناء كل الألوان".

وعن تجربتة مع برنامج "ذا فويس" سألت يسرا كاظم الساهر "قلت إنك كنت تعيش فى وحدة قبل "ذا فويس".. فرد كاظم الساهر "الفنانيين فى الحفلات يكونون مع الجمهور، لكن بعد أن تنتهى و يعودون إلى بيوتهم و يغلقون عليهم باب غرفتهم يصيرون فى عزلة، وأنا قبل البرنامج كنت بعيدا عن الناس وعن الصحافة، حتى أولادى حينما كانوا يذهبون للغداء فى مكان ما كنت لا أحب أن أذهب معهم حتى لا يتضايقوا إذا أوقفنى الجمهور عدة مرات للتصوير معى أو الحديث، فكنت أجلس وحدى فى المنزل، وأصبحت فى حالة من الانعزال أخرجنى منها "ذا فويس" رغم أنى فى البداية قلت مستحيل أشارك فى هذا البرنامج، لكن تراجعت، والحمد لله التجربة كانت رائعة بسبب التنظيم الجيد ووجود صابر وعاصى وشيرين، وكل منهم له شخصية مختلفة، والمتسابقون أيضا كانوا رائعين، ثم طلب كاظم من يسرا غناء أولى أغنياتها فى "ذا فويس" (حبيب آمالى)، وداعبها بلهجتها التونسية قائلا "صوتك حلو برشا برشا".

وفى نهاية اللقاء غنى القيصر كاظم الساهر ويسرا محنوش ديو جديد لأول مرة من كلمات المبدع كريم العراقى، بعنوان "ساعة" ويدور حول زوجان يتشاكسان فى شكل غنائى.