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بالصور| عامر زيان ضيف "زهرة الخليج" على أبوظبي

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بالصور| عامر زيان ضيف "زهرة الخليج" على أبوظبي بالصور| عامر زيان ضيف "زهرة الخليج" على أبوظبي

كتب : هشام أمين منذ 18 دقيقة

حل المطرب اللبناني عامر زيان ضيفاً على برنامج "زهرة الخليج" بموسمه الجديد على شاشة تلفزيون أبوظبي، الذي تقدمه المطربة الإماراتية أريام، في حلقة مميزة طغت عليها أجواء الفن والطرب والمفاجآت، حيث كشف "زيان" عن تحضيراته المكثفة لإطلاق ألبومه الخليجي الجديد وتعاونه مع المطرب حاتم العراقي، وقدم حصريا أغنية جديدة من الألبوم ولأول مرة شاركت الفنانة أريام بالغناء مع عامر بأغنية "أشوفك وين يا مهاجر" رغم امتناعها طوال حلقات البرنامج من الغناء.

وخلال الحلقة تحدث "زيان" عن مشاريعه المقبلة وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير كليب وإحياء عدد من الحفلات.

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