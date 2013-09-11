موسي يطالب بالإشارة لثورات مصر في “ديباجة” الدستور

أكد عمرو موسى،رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور على ضرورة الإشارة في ديباجة التعديلات في دستور 2012 المعطل إلى جميع الثورات التي صنعها الشعب المصري.

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة موسى، والتي تضمنت إقرار لائحة العمل الداخلي، ونتائج انتخابات مقرري اللجان.

وقال موسى إن الدستور الجاري تعديله يجب أن ينص على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المرأة، والمساواة، والتعاطي مع المواطنة باعتبارها الأساس الثوري لصياغة الدستور، مع التأكيد على أهمية سيناء، ووحدة مصر.

أ ش أ