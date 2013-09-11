أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقرر لجنة الخمسين يقترح إنشاء محكمة عدل عليا بالدستور لمحاكمة الرئيس والحكومة

Google+ Print
مقرر لجنة الخمسين يقترح إنشاء محكمة عدل عليا بالدستور لمحاكمة الرئيس والحكومة مقرر لجنة الخمسين يقترح إنشاء محكمة عدل عليا بالدستور لمحاكمة الرئيس والحكومة

 اقترح د. جابر نصار مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة خلال فترة توليهم لمناصبهم .

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور ، برئاسة السيد عمرو موسى رئيس اللجنة ، والتي تضمنت إقرار لائحة العمل الداخلي ونتائج انتخابات مقرري اللجان .

وشدد نصار على ضرورة إيجاد نص بالدستور يؤكد توازن السلطات في الدولة ، والاستقلال التام للسلطة القضائية ، مطالبا بالتأكيد أيضا على أهمية احترام الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، ووجود آلية لمراقبة ذلك .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا