مقرر لجنة الخمسين يقترح إنشاء محكمة عدل عليا بالدستور لمحاكمة الرئيس والحكومة

اقترح د. جابر نصار مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة خلال فترة توليهم لمناصبهم .

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور ، برئاسة السيد عمرو موسى رئيس اللجنة ، والتي تضمنت إقرار لائحة العمل الداخلي ونتائج انتخابات مقرري اللجان .

وشدد نصار على ضرورة إيجاد نص بالدستور يؤكد توازن السلطات في الدولة ، والاستقلال التام للسلطة القضائية ، مطالبا بالتأكيد أيضا على أهمية احترام الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، ووجود آلية لمراقبة ذلك .

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