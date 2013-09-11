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مضادات الهيستامين قبل السفر بنصف ساعة تعالج الغثيان والدوار والتقيؤ

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مضادات الهيستامين قبل السفر بنصف ساعة تعالج الغثيان والدوار والتقيؤ مضادات الهيستامين قبل السفر بنصف ساعة تعالج الغثيان والدوار والتقيؤ

يرافق بعض المسافرين شعور بالغثيان والدوار أثناء السفر، لكن سرعان ما تنتهى الأعراض بمغادرة وسيلة المواصلات.

وفيما توجد طرق مختلفة لعلاج هذه الظاهرة، ينصح الأطباء بعدم القراءة والنظر فى اتجاه الطريق أثناء السفر.

ويذكر موقع "Deutsche Welle"، أن 10% فقط هى نسبة الأشخاص الذين لا يتأثرون بدوار السفر، إذ تصيب هذه الظاهرة أولئك الأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه تضارب المنبهات، فعندما ترى العين محيطا مستقرا يكون للأذن الداخلية رأى آخر.

وأضاف أنه أثناء الجلوس بشكل هادئ فى السيارة ترسل الأذن الوسطى، المسئولة عن التوازن فى الجسم، إشارة إلى المخ، وتختلف الإشارة التى ترسلها الأذن عن تلك التى ترسلها العين لدى النظر إلى الخارج. ما يصعب على المخ التوفيق بين هذه الإشارات المختلفة، ويدفع المرء للشعور بالاضطراب.

وعن العلاج وفى ألمانيا، أشير إلى أن الأطباء يلجئون إلى مضادات الهيستامين لعلاج مشكلة دوار السفر، يتوجب على المريض تناول هذه المضادات كأقراص أو علكة قبل السفر بنصف ساعة.

حيث تتميز هذه المضادات بقدرتها على منع وصول معالجة المعلومات من الدماغ إلى مركز التقيؤ، وينصح بعدم القيادة لدى تناول أقراص الهيستامين، حيث إن هذه المضادات لها آثار جانبية كالشعور بالنعاس وجفاف فى الفم واضطرابات فى الرؤية تؤثر على قدرات السائق.

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مصر 365