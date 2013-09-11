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أعانى من دوخة وخمول ودوار عند ركوب طائرة أو سيارة ماذا أفعل؟

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أعانى من دوخة وخمول ودوار عند ركوب طائرة أو سيارة ماذا أفعل؟ أعانى من دوخة وخمول ودوار عند ركوب طائرة أو سيارة ماذا أفعل؟

أرسلت قارئه تسأل أعانى من دوخة أو خمول شديد واختلال فى التوازن والشعور بالدوار عند ركوبى الطائرة أو سيارة، ولا أعانى من رهابها، وإنما دوخة بسيطة، فكيف أتغلب عليها لأنها تزعجنى كثيرا؟

أكد الدكتور محمد حمدى أخصائى أمراض المخ والأعصاب، أن الكثير من الأشخاص يعانون نوعا من الدوخة والخمول المزعجين بشدة بمجرد ركوبهم الطائرة وتحركها أو ركوب السيارة، وعند التحرك تحدث المشكلة، ويحدث أن يشعر أغلب المرضى اللذين ينتابهم هذا النوع من الدوخة من الشعور بدوار فى الدماغ يصاحبه شعور غريب بعد القدرة على فتح العنين بشكل كامل، وكذلك الشعور بعلامات انخفاض الضغط فجأة والشعور بغثيان وعدم القدرة على التحدث كثيرا وصداع شديد وألم فى الرأس أيضا.

وهذه الحالة التى تعانى من هذه الدوخة عليها أن تقوم ببعض الأفعال قبل ركوبها سيارة أو طائرة، ونقصد هنا ركوبها مع أحدهم وبالطبع عدم ركوبها وحدهم وقيادتها لأن هذه الحالات لا تتحمل الدوار عند القيادة الذى قد يفاجئها فى أى وقت.

وحتى تقى نفسها من هذا الأمر، لأن هذه الدوخة قد تستمر لساعات أو قد تستمر طوال الطريق، وللتخلص من الشعور بها على المريض أن يقوم بشرب مياه ويخفف من تناول الطعام طوال اليوم الذى يعرف أنه سيضطر لركوب الطائرة أو السيارة فيه، وكذلك عدم التحرك كثيرا داخل السيارة أو الطائرة قبل وأثناء حدوث الدوخة.

ويجب على الشخص الذى يلازمه الشعور بالدوار أن يشرب قبل الركوب قهوة للتنبيه على سبيل المثال، وأن يحافظ على هدوئه التام وإغماض العينيين عند هجوم الدوخة والهدوء حتى تمر، وألا يتناول الكثير من الطعام والشراب فى الطائرة أو السيارة.

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مصر 365