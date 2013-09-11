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«العربي» يناقش مع السفير الروسي الأزمة السورية

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«العربي» يناقش مع السفير الروسي الأزمة السورية «العربي» يناقش مع السفير الروسي الأزمة السورية
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، الأربعاء بمقر الجامعة العربية، السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربيتشينكو.  وقالت مصادر شاركت في اللقاء إن السفير الروسي سلّم الأمين العام نصا رسميا من المبادرة الروسية لحل الأزمة السورية وطالبه بتسليمها إلى الدول العربية وضرورة دعمها لحقن دماء السوريين. وأضافت المصادر أن الجامعة تؤيد المبادرة الروسية، لكنها ترى ضرورة ربطها بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها إسرائيل وإيران. وجاء اللقاء قبيل بدء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي انطلق، ظهر الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوبي ليبيا وبحضور الأمين العام للجامعة العربية لبحث المبادرة الروسية بشأن الأزمة السورية، التي تتضمن اخضاع الأسلحة الكيماوية في سوريا للإشراف الدولي.

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