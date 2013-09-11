تغيير وزارى وشيك بالجزائر يشمل وزير الدفاع وتكليفه بكل الصلاحيات لأول مرة

ذكر موقع "كل شىء عن الجزائر" الإلكترونى باللغة الفرنسية اليوم، الأربعاء، أن تعديلا وزاريا فى البلاد قد يعلن اليوم، وأن التعديل قد يشمل تغيير وزير الخارجية مراد مدلسى وتعيين الدبلوماسى رامتان لامامرا بدلا منه.

وأشار الموقع أيضا إلى أن التعديل قد يشمل تعيين الجنرال قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبى الوطنى الجزائرى وزيرا للدفاع بكل الصلاحيات للمرة الأولى، حيث إن مهام هذا المنصب كانت تتركز فى أيدى رئيس الجمهورية الذى يكتفى بتعيين وزير مفوض دون صلاحيات حقيقية.

كما نقل الموقع عن مصدره، الذى رفض الكشف عنه، قوله إن التغيير قد يشمل أيضا وزارتى الداخلية والعدل، حيث يتردد اسم طيب بلعيز رئيس المجلس الدستورى فى منصب وزير الداخلية، والطيب اللوح الذى سيترك وزارة العمل ليشغل منصب وزير العدل.