مقتل ضابط فى حادث بين طائرتين لسلاح الجو العمانى

مسقط (أ. ف. ب)

صرح مصدر مسئول فى وزارة الدفاع أن ضابطًا فى سلاح الجو فى سلطنة عمان قتل اليوم، الأربعاء فى حادث بين طائرتين مقاتلتين من نوع جاجوار تابعتين لسلاح الجو العمانى أثناء قيامهما بمهمة تدريبية اعتيادية قبل الظهر فى ولاية رخيوت بمحافظة ظفار.

وقال متحدث باسم الوزارة أن النقيب طيار الأزهر بن حميد بن حمد الشريقى قضى فى الحادث ونجا قائد الطائرة الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المتحدث قوله إنه "لم تكن هناك جراء هذا الحادث أى أضرار فى منطقة السقوط غير المأهولة بالسكان فى ولاية رخيوت".

ولم يدل بتفاصيل عن طبيعة الحادث، كما لم يحدد ما إذا تحطمت طائرة واحدة أو الطائرتان.

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