تجديد حبس البلتاجي للمرة الثانية 15 يومًا في أحداث “بين السرايات”

جددت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل للمرة الثانية حبس القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي 15 يوماً لاتهامه بأحداث منطقة بين السرايات التي راح ضحيتها 300 قتيل ومصاب بعد اقتحام جماعة الإخوان المسلمين جامعة القاهرة واعتلاء سطح مبنى كلية التجارة وقنص المواطنين .

ووجهت النيابة له اتهامات تكوين عصابات مسلحة لترويع وقتل المواطنين وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والقتل لـ 23 مواطنًا والشروع في قتل 267 آخرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وخاصة والاعتداء على قوات الشرطة .

وكان علام أسامة مدير النيابة واجه البلتاجي بالفيديوهات المتداولة له ويقوم فيها بحث أنصار الرئيس المعزول على العنف لكنه قام بإنكار كل الاتهامات وأكد أن الفيديوهات ليست تحريضية وأن كل مظاهراتهم كانت سلمية وتهدف إلى الحفاظ على الشرعية ومناصرة محمد مرسى .