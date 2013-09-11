أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تجديد حبس البلتاجي للمرة الثانية 15 يومًا في أحداث “بين السرايات”

Google+ Print
تجديد حبس البلتاجي للمرة الثانية 15 يومًا في أحداث “بين السرايات” تجديد حبس البلتاجي للمرة الثانية 15 يومًا في أحداث “بين السرايات”

جددت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل للمرة الثانية حبس القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي 15 يوماً لاتهامه بأحداث منطقة بين السرايات التي راح ضحيتها 300 قتيل ومصاب بعد اقتحام جماعة الإخوان المسلمين جامعة القاهرة واعتلاء سطح مبنى كلية التجارة وقنص المواطنين .

ووجهت النيابة له اتهامات تكوين عصابات مسلحة لترويع وقتل المواطنين وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والقتل لـ 23 مواطنًا والشروع في قتل 267 آخرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وخاصة والاعتداء على قوات الشرطة .

وكان علام أسامة مدير النيابة واجه البلتاجي بالفيديوهات المتداولة له ويقوم فيها بحث أنصار الرئيس المعزول على العنف لكنه قام بإنكار كل الاتهامات وأكد أن الفيديوهات ليست تحريضية وأن كل مظاهراتهم كانت سلمية وتهدف إلى الحفاظ على الشرعية ومناصرة محمد مرسى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا